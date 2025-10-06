Stupro atto disumano | offesa a tutta la società civile

"La notizia dell’arresto di un giovane residente a Castelfranco Emilia, accusato di una violenza terribile e disumana, ci colpisce, ci addolora e amareggia profondamente". Queste le parole del sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, dopo la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno studente 20enne italiano, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate commessi ai danni della vittima, una donna di 50 anni aggredita a San Damaso lungo la ciclabile del Percorso Natura. "Desidero innanzitutto esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità castelfranchese, la più sincera e sentita vicinanza alla vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

