Studenti romani aggrediti | mi aspetto una condanna dalla comunità ebraica

La recente, gravissima aggressione nei confronti degli studenti del liceo Caravillani di Roma, riportata da tutti i maggiori quotidiani, richiede una profonda riflessione. Secondo i giornali, gli studenti di un liceo romano, a seguito di una assemblea nella quale sarebbero stati intonati cori a favore della popolazione di Gaza, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di delinquenti italiani usciti da una istituzione religiosa adiacente al liceo. Alcuni studenti e alcuni docenti che cercavano di proteggerli avrebbero riportato lesioni. Dal punto di vista giuridico la questione, se è vero quanto riportato dai quotidiani, è semplice: tutti i cittadini onesti non possono che augurarsi che vengano sporte le necessarie denunce, che la magistratura, nella quale riponiamo la più ferma fiducia, indaghi, accerti i fatti e, se necessario, punisca severamente gli aggressori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

