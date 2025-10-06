Studenti romani aggrediti | mi aspetto una condanna dalla comunità ebraica
La recente, gravissima aggressione nei confronti degli studenti del liceo Caravillani di Roma, riportata da tutti i maggiori quotidiani, richiede una profonda riflessione. Secondo i giornali, gli studenti di un liceo romano, a seguito di una assemblea nella quale sarebbero stati intonati cori a favore della popolazione di Gaza, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di delinquenti italiani usciti da una istituzione religiosa adiacente al liceo. Alcuni studenti e alcuni docenti che cercavano di proteggerli avrebbero riportato lesioni. Dal punto di vista giuridico la questione, se è vero quanto riportato dai quotidiani, è semplice: tutti i cittadini onesti non possono che augurarsi che vengano sporte le necessarie denunce, che la magistratura, nella quale riponiamo la più ferma fiducia, indaghi, accerti i fatti e, se necessario, punisca severamente gli aggressori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: studenti - romani
Un anno di educazione ambientale con il Parco dei Castelli Romani. Oltre 3500 gli studenti coinvolti
È la 101ª Sagra dell’uva di Marino, una storica manifestazione enogastronomica dei Castelli Romani. Come Città metropolitana di Roma Capitale abbiamo partecipato con i nostri studenti e studentesse del CMFP Centro di Formazione Professionale Alberg Vai su Facebook
Un’indagine LUMSA su 300 studenti romani accende i riflettori su quanto i genitori possano "soffocare" i propri figli sostituendosi a loro in ogni decisione, dalla scuola alla futura carriera. Su @Tuttoscuola l'articolo della prof.ssa Caterina Fiorilli, ordinario di Psi - X Vai su X