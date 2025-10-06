Studenti disabili il servizio è già partito

"Per gli autistici gravi il servizio di educativa scolastica è iniziato, con personale oss e educativo, dal 15 settembre". Simone Gelsumini, presidente del consorzio Astir, interviene sul tema degli studenti con disabilità sollevato da La Nazione. Inseriti nei progetti di Educativa scolastica, secondo i dati forniti da Astir, ci sono tanti altri studenti oltre a quelli affetti da autismo e in tutto sono 544 nell’anno 2025, il 25% in più rispetto agli anni 2023 e 2024. "Le cooperative che erogano il servizio hanno sempre risposto positivamente alla crescente richiesta di ore di servizio che negli ultimi due anni sono passate da 68. 🔗 Leggi su Lanazione.it

