Studenti aggrediti da comunità ebraica scuola sorvegliata dalla polizia | arrivano le scuse del presidente Fadlun
Dopo l'aggressione avvenuta il 2 ottobre davanti al liceo artistico Caravillani di Roma, la dirigente Gioconda Martucci ha chiesto e ottenuto un presidio fisso di forze dell’ordine a tutela degli studenti. L’episodio, nato da tensioni con i fedeli del tempio ebraico Beth Michael, ha portato anche alle scuse del presidente della Comunità ebraica di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Studenti aggrediti da comunità ebraica, scuola sorvegliata dalla polizia: arrivano le scuse del presidente Fadlun - La decisione è arrivata dopo le tensioni di giovedì 2 ottobre che hanno coinvolto alcuni membri della comunità ebraica riuniti in preghiera nel tempio Beth Michael, che condivide il vialetto ... Scrive fanpage.it
Liceo Caravillani: la Comunità Ebraica si scusa, forze dell’ordine in presidio davanti all’istituto. Massima attenzione a Roma per il 7 ottobre - Momenti di tensione al Liceo Artistico Caravillani di Roma, dove alcuni membri della comunità del Tempio Beth Michael hanno avuto attriti con la scuola con cui ... Riporta leggo.it