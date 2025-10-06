Studenti aggrediti da comunità ebraica scuola sorvegliata dalla polizia | arrivano le scuse del presidente Fadlun

Dopo l'aggressione avvenuta il 2 ottobre davanti al liceo artistico Caravillani di Roma, la dirigente Gioconda Martucci ha chiesto e ottenuto un presidio fisso di forze dell’ordine a tutela degli studenti. L’episodio, nato da tensioni con i fedeli del tempio ebraico Beth Michael, ha portato anche alle scuse del presidente della Comunità ebraica di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it