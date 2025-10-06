Una semplice domanda, solo in apparenza, lanciata su Facebook: “Come sono cambiati gli alunni negli ultimi dieci anni?”. Ma le risposte – raccolte da insegnanti di ogni ordine e grado – tratteggiano un quadro complesso, variegato e in certi tratti anche allarmante. Da un lato, emergono difficoltà concrete nella gestione del comportamento, dell’attenzione e dell’apprendimento; dall’altro, si alzano voci che chiamano in causa non solo gli studenti, ma l’intero sistema scolastico e il tessuto sociale che lo circonda. L'articolo Studenti 2025, i commenti: “Fragili, distratti, QI in caduta libera, non sanno affrontare le sconfitte, con genitori che in pizzeria li anestetizzano con il cellulare” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it