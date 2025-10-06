Studenti 2025 i commenti | Fragili distratti QI in caduta libera non sanno affrontare le sconfitte con genitori che in pizzeria li anestetizzano con il cellulare

Orizzontescuola.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una semplice domanda, solo in apparenza, lanciata su Facebook: “Come sono cambiati gli alunni negli ultimi dieci anni?”. Ma le risposte – raccolte da insegnanti di ogni ordine e grado – tratteggiano un quadro complesso, variegato e in certi tratti anche allarmante. Da un lato, emergono difficoltà concrete nella gestione del comportamento, dell’attenzione e dell’apprendimento; dall’altro, si alzano voci che chiamano in causa non solo gli studenti, ma l’intero sistema scolastico e il tessuto sociale che lo circonda. L'articolo Studenti 2025, i commenti: “Fragili, distratti, QI in caduta libera, non sanno affrontare le sconfitte, con genitori che in pizzeria li anestetizzano con il cellulare” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studenti - commenti

Invicta, lo zaino “invincibile” che ha fatto scuola: dai genitori che lavoravano di notte per comprarlo agli studenti che lo portano ancora dopo 30 anni, la memoria di un’epoca rivive tra i commenti

“A Cardano attenzione e dedizione agli studenti, soprattutto ai più fragili” - Il Partito Democratico cardanese sottolinea gli aspetti innovativi del Piano di diritto allo studio e anche il passaggio in consiglio comunale che garantisce trasparenza ... Riporta varesenews.it

studenti 2025 commenti fragiliDispersione scolastica a Salerno, c’è la frenata: «Salvati già 856 studenti» - La fotografia scattata dal dossier 2025 dell’Ufficio scolastico regionale della Campania restituisce un’immagine sorprendente: nel Salernitano la dispersione scolastica non ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti 2025 Commenti Fragili