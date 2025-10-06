Ascoli Piceno, 6 ottobre 2025 – Ancora un grave episodio di diffamazione e minacce ai danni di una studentessa ascolana. Nella mattinata di oggi, sui muri di altri tre istituti superiori della città sono comparse nuove scritte dal contenuto sessualmente esplicito e offensivo. Le frasi, realizzate con vernice spray rossa, riportano nome, cognome e perfino la classe frequentata dalla ragazza, già vittima in passato di episodi analoghi. Le scritte, oltre a contenere insulti e diffamazioni, riportano anche minacce di morte e inviti al suicidio, come già accaduto nei tre precedenti casi avvenuti nei mesi scorsi, quando gli autori avevano imbrattato la facciata dell’edificio scolastico in cui la studentessa segue le lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studentessa minacciata e offesa sui muri di 3 scuole: ma le telecamere non funzionano