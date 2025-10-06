Stray Dogs | Giorni da cani – La spietatezza di un uomo attraverso gli occhi dei cani

Stray Dogs – Cani randagi, il fumetto scritto da Anthony Fleecs, disegnato da Trish Forstner e colorato da Brad Simpson, uscito qualche mese fa per SaldaPress ci aveva colpito al cuore per il modo in cui riusciva a raccontare una storia straziante e avvincente, nascondendosi dietro uno stile di disegno molto cartoonesco. Immaginatevi un classico film Disney intriso, però, di una forte componente horror, dove gli animali protagonisti possono anche subire un destino tragico. Stray Dogs: Giorni da cani – Fleecs, Forstner, Simpson, Rodriguez; SaldaPress Prima della casa degli orrori. Alla fine del volume la storia raggiungeva la sua perfetta conclusione, ma con Stray Dogs – Giorni da cani lo stesso team creativo ha deciso di tornare su questi personaggi, andando ad approfondirli con un prequel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stray Dogs: Giorni da cani – La spietatezza di un uomo attraverso gli occhi dei cani

In questa notizia si parla di: stray - dogs

STRAY DOGS - GIORNI DA CANI Arriva la Variant Esclusiva dedicata a "The Walking Dead"! STRAY DOGS è una storia che, giocando sull’inganno di un design cartoonesco in stile Walt Disney, sorprende e spaventa il lettore trasformando la favola in u Vai su Facebook

Stray Dogs, il thriller da cani di Forstner e Fleecs - Walt Disney lo ha capito presto, rendendo cani, gatti, volpi e cerbiatti protagonisti dei suoi ... Scrive tg24.sky.it

Inaugura domani la mostra “Cani sciolti/Stray dogs” a Bagnacavallo - Si aprirà venerdì 6 maggio, alle 18, al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, la mostra Cani sciolti / Stray dogs del giovane artista bolognese Rufoism, all’anagrafe Marco Perroni. Come scrive ravennanotizie.it