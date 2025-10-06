Straordinariamente ordinari | prima presentazione a Caserta del libro di Nadia Ersilia Atzori
Giovedì 9 ottobre, alle ore 19, presso la Biblioteca “A Casa di Lucia” in via Ponte a Caserta, si terrà la prima presentazione ufficiale del libro “Straordinariamente ordinari” di Nadia Ersilia Atzori, giunto alla sua seconda edizione riveduta e ampliata.Il volume raccoglie storie vere di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: straordinariamente - ordinari
Straordinariamente ordinari”: mercoledì 9 ottobre la prima presentazione a Caserta del libro di Nadia Ersilia Atzori Vai su Facebook