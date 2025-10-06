Strage Paupisi il giudice | Ocone ha agito con ferocia omicida Timori che possa ancora colpire
Nell’ordinanza di convalida del fermo, la gip di Campobasso parla di “pericolosità persistente” e teme che l’uomo possa tentare di uccidere anche il figlio maggiore. Intanto la figlia Antonia resta in condizioni critiche ma stabili al Neuromed di Pozzilli La . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: strage - paupisi
Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita
Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone
Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre
Strage di Paupisi, il gip: “Ocone ucciderebbe anche il terzo figlio se tornasse libero” - X Vai su X
Si svolgerà a Benevento e non a Campobasso l'autopsia sul corpo di Cosimo Ocone, il ragazzo ucciso dal padre nella strage in famiglia di Paupisi e trovato senza vita nell'auto dell'uomo a Ferrazzano martedì scorso. Lo ha deciso la procura di Benevento che Vai su Facebook
Strage di Paupisi, Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto: la preoccupazione del gip - La giudice è preoccupata: "Potrebbe uccidere ancora”. Da virgilio.it
Strage di Paupisi, la Gip: “Se Ocone tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio” - Strage di Paupisi, la giudice parla senza mezzi termini di una "ferocia omicida" e avverte che, se Ocone venisse rimesso in libertà, rappresenterebbe ancora una minaccia per i familiari. Lo riporta corrierenazionale.it