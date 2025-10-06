Strage Paupisi il giudice | Ocone ha agito con ferocia omicida Timori che possa ancora colpire

Fremondoweb.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ordinanza di convalida del fermo, la gip di Campobasso parla di “pericolosità persistente” e teme che l’uomo possa tentare di uccidere anche il figlio maggiore. Intanto la figlia Antonia resta in condizioni critiche ma stabili al Neuromed di Pozzilli La . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

strage paupisi il giudice ocone ha agito con ferocia omicida timori che possa ancora colpire

© Fremondoweb.com - Strage Paupisi, il giudice: “Ocone ha agito con ferocia omicida”. Timori che possa ancora colpire

In questa notizia si parla di: strage - paupisi

Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita

Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone

Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre

strage paupisi giudice oconeStrage di Paupisi, Salvatore Ocone e la minaccia al terzo figlio sopravvissuto: la preoccupazione del gip - La giudice è preoccupata: "Potrebbe uccidere ancora”. Da virgilio.it

Strage di Paupisi, la Gip: “Se Ocone tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio” - Strage di Paupisi, la giudice parla senza mezzi termini di una "ferocia omicida" e avverte che, se Ocone venisse rimesso in libertà, rappresenterebbe ancora una minaccia per i familiari. Lo riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Paupisi Giudice Ocone