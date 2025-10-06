Strage familiare a Paupisi ridotta la sedazione ad Antonia la figlia 16enne | ancora grave ma stabile

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ridotta la sedazione per Antonia Ocone, la ragazza 16enne ridotta in fin di vita dal padre, Salvatore Ocone, che ha ucciso la moglie Elisa Polcino e l'altro figlio, Cosimo, 15 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

