Strage di Paupisi | ridotta la sedazione per Antonia Ocone
Tempo di lettura: < 1 minuto Le condizioni mediche di Antonia Ocone, ferita dal padre Salvatore a Paupisi, restano stazionarie nella loro gravità. È quanto stabilisce il bollettino medico dell’ospedale Neuromed di Pozzilli dove la diciassettenne è ricoverata. “È iniziata la graduale riduzione della sedazione farmacologica. I parametri vitali restano stabili. La prognosi è ancora riservata”, si legge nel bollettino medico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: strage - paupisi
