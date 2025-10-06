Strage di Paupisi | ridotta la sedazione per Antonia Ocone

Tempo di lettura: < 1 minuto Le condizioni mediche di Antonia Ocone, ferita dal padre Salvatore a Paupisi, restano stazionarie nella loro gravità. È quanto stabilisce il bollettino medico dell’ospedale Neuromed di Pozzilli dove la diciassettenne è ricoverata. “È iniziata la graduale riduzione della sedazione farmacologica. I parametri vitali restano stabili. La prognosi è ancora riservata”, si legge nel bollettino medico.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

