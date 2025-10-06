Strade invase dai rifiuti a Tommaso Natale

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Invito il presidente della Rap a farsi un giro nel quartiere. Qui nessuno fa il suo lavoro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strade - invase

Strade invase dalla vegetazione, sicurezza a rischio: il gruppo consiliare “Ascea in Testa” diffida la Provincia

Violento nubifragio alle Isole Eolie: a Lipari strade invase dall’acqua, persone bloccate in mare aperto

Nubifragio in Italia, strade invase dall’acqua e persone bloccate

Catania, l’allarme di Strano: “La sp 207 è invasa dai rifiuti” - CATANIA – La strada provinciale 207, importante arteria viaria del catanese, invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Secondo livesicilia.it

Una strada si è allagata a causa dei rifiuti abbandonati nel canale - Come informano dal comune della Città dell'Aria: "Nella mattinata di oggi, a seguito delle intense piogge che hanno colpito ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Invase Rifiuti Tommaso