Strade impraticabili al quartiere Bozzano a causa dei pini insidie mai risolte

BRINDISI - Avventurarsi a percorrere o ad attraversare le strade intorno al parco Maniglio, di via Lussemburgo e viale Belgio, al quartiere Bozzano, significa mettere a rischio la propria incolumità fisica a causa delle tante crepe, buche, avvallamenti, sconnessioni, che si sono create sempre più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

