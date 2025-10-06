Storia dell’obelisco | monumento del passato che raffigura il futuro

Lidentita.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 settembre si è tenuta presso la sala stampa della Camera dei Deputati la conferenza di presentazione dell’impressionante mostra sugli obelischi egiziani, romani e contemporanei immortalati dal fotografo Carmine Perito. Promossa su iniziativa dell’onorevole Fabio Porta e dall’Associazione ArtisticaMente Aps, la conferenza si occupa del progetto: Roma e suoi obelischi tra passato e presente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

