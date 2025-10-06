Stop alla linea pro-Hamas ad Al Jazeera Cosa c' è dietro gli accordi tra Trump e Qatar

Donald Trump dietro la rivoluzione ad Al Jazeera? Non è passato inosservato il cambio di linea editoriale della rete di propaganda del Qatar e non potrebbe essere diversamente: dalla copertura dei messaggi filo-Hamas ai resoconti umanitari su Gaza, la differenza è visibile a occhio nudo. Secondo quanto riportato da Channel 12, la linea “più morbida” dell’emittente farebbe parte degli accordi tra Stati Uniti e Qatar promossi dal tycoon e dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Il giornalista Amit Segal ha riportato un caso che ben riassume questa sterzata: un corrispondente di Al Jazeera a Gaza si è imbattuto in alcuni residenti che volevano protestare contro la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

