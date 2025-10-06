Stoccaggio di rifiuti tessili nell' ex Tabacchificio | esposto a carabinieri e Procura

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere e al comando dei carabinieri di Capua sulla presenza di un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti tessili nell’ex tabacchificio a Vitulazio.A presentare la denuncia i consiglieri comunali del gruppo Città Perbene - Raffaele Russo, Tommaso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stoccaggio - rifiuti

Il rogo doloso al centro di stoccaggio dei rifiuti e il giro di crimine scoperto "per caso": 16 indagati

Pneumatici usurati e macchinari dismessi in stato di abbandono: sequestrata un'area adibita a stoccaggio di rifiuti

Brucia centro stoccaggio rifiuti a Catania, alta nube nera

stoccaggio rifiuti tessili nellRifiuti tessili, ogni anno milioni di vestiti finiscono nell’indifferenziato: una risorsa sprecata per l’economia - Secondo il nuovo osservatorio Ipsos per Erion Textiles, 2 italiani su 3 si disfano di vecchi capi ogni anno, ma spesso non in modo corretto. Scrive corriere.it

Discarica abusiva nel Nestore . Rifiuti tessili nell’alveo del fiume. Denunciato imprenditore cinese - Oltre mezza tonnellata di scarti tessili abbandonati nel torrente Nestore, tra plastica e tessuto non tessuto. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Stoccaggio Rifiuti Tessili Nell