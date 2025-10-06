Stoccaggio di rifiuti tessili nell' ex Tabacchificio | esposto a carabinieri e Procura
Esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere e al comando dei carabinieri di Capua sulla presenza di un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti tessili nell’ex tabacchificio a Vitulazio.A presentare la denuncia i consiglieri comunali del gruppo Città Perbene - Raffaele Russo, Tommaso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: stoccaggio - rifiuti
