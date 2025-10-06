Stir Casalduni i lavoratori Samte chiedono risposte concrete
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la vertenza dei lavoratori Samte srl – Stir di Casalduni (BN). “Le scriventi maestranze della Samte Srl. Pur prendendo atto con favore dello sblocco dei fondi regionali per 50 milioni di euro destinati alla ricostruzione dell’impianto STIR di Casalduni, non possono esimersi dal denunciare la drammatica e ormai insostenibile condizione occupazionale e reddituale in cui versano. Se da un lato il finanziamento rappresenta una prospettiva futura per il ripristino del ciclo provinciale dei rifiuti, dall’altro non offre alcuna risposta all’emergenza immediata che i lavoratori e le loro 30 famiglie stanno affrontando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: stir - casalduni
