Steve | trasformare il disastro nella gioia del domani
L’affinità artistica di Cillian Murphy e Tim Mielants è articolata su istantanee di umanità piena e dolente, cagionevole e psicologicamente complessa. Se Piccole cose come queste punteggiava l’andirivieni nella coscienza di un uomo sulla via del risveglio, Steve ne estrapola integrità e burrasca d’animo per posizionarle alla fine di quel percorso, sulla soglia del collasso. Adattamento libero del best-seller di Max Porter (qui in veste di sceneggiatore), il nuovo film di Netflix penetra nella quotidianità riottosa di un gruppo di diciassettenni dalla problematica condotta comportamentale e ne rintraccia da vicino esplosioni e confessioni emotive. 🔗 Leggi su Screenworld.it
