Stéphanie di Monaco torna in pubblico | abito da sera alla serata di gala organizzata da sua figlia
La principessa Stéphanie di Monaco ha partecipati al Global Gift Gala 2025: elegante look total black per questa rara apparizione pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: phanie - monaco
Stéphanie di Monaco torna in pubblico: abito da sera alla serata di gala organizzata da sua figlia - La principessa Stéphanie di Monaco ha partecipati al Global Gift Gala 2025: elegante look total black per questa rara apparizione pubblica ... Si legge su fanpage.it