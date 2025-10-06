Stephanie di Monaco | quando un nuovo taglio corto accende il viso
Ci sono corti e corti. E non tutti i tagli capelli corti hanno il potere di regalare freschezza e luminosità a un viso. Stephanie di Monaco, dopo il taglio corto “sbagliato” che ha mostrato mesi fa, rigido e vaporoso sulla testa, sorprende con un hairlook rinnovato che fa centro. La principessa non fa altro che accorciare ancora i suoi capelli corti, per dare una svolta al risultato. Un omaggio alla serata di gala Stephanie di Monaco e il nuovo taglio capelli corti che ringiovanisce. Quale occasione di una serata di gala, in compagnia di Eva Longoria – 50 anni e non sentirli. – per rinnovare il proprio taglio capelli? Stephanie di Monaco ha scelto di dare un nuovo volto ai suoi capelli corti. 🔗 Leggi su Amica.it
