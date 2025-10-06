Come al solito si parte dalle cifre, per definire le dimensioni di un problema come la stenosi aortica e le altre patologie della valvola. E queste dicono che siamo di fronte ad una condizione che richiede risposte. A snocciolare i numeri e a fare proposte operativa sono gli esperti riuniti a Milano in occasione del Congresso della società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE). Prima si tutto, ricordiamo che le vie per intervenire sulla valvola sono diverse. Sempre più, soprattutto nella terza età, non si punta sul bisturi ma piuttosto sulle procedure TAVI (ovvero tecniche mininvasive che permettono di sostituire la valvola malata senza ricorrere alla classica chirurgia, che peraltro ha ancora precise indicazioni). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stenosi della valvola aortica, solo un paziente su due accede alla TAVI