stellantis punta 10 miliardi sugli usa

Parte dal mercato Usa, il più importante per il gruppo, il nuovo corso di Stellantis sotto la guida di Antonio Filosa. In attesa di conoscere, nei primi mesi del 2026, il piano industriale e strategico globale, dagli Stati Uniti l'agenzia Bloomberg rilancia l'indiscrezione del maxi-investimenti di 10 miliardi di dollari sul mercato più redditizio per l'azienda. In pratica, Stellantis starebbe per annunciare altri 5 miliardi di dollari di nuove risorse che si aggiungono all'impegno analogo precedente. Interessati sono gli impianti in Illinois e Michigan anche con nuove assunzioni. In arrivo anche un piano prodotti, incluso il rilancio del marchio Chrysler. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

