Stellantis Calenda a Pomigliano d’Arco | Azienda in fuga dall’Italia Elkann riferisca in Parlamento

“Bisogna richiamare Elkann in Parlamento perché le cose che ha detto non sono vere, e mentre tutti quanti pensano ad altre cose, dobbiamo ricordare che sull’industria noi abbiamo costruito la prosperità di questo Paese e la stiamo perdendo. È impressionante che questo non diventi argomento di dibattito nazionale”. Così Carlo Calenda nel corso di un convegno sulla crisi automotive organizzato da Azione a Pomigliano d’Arco. “Sono convinto che Stellantis sta scappando dall’Italia – ha proseguito – da quattro anni faccio questa battaglia. Ha venduto Magneti Marelli, da ultimo Iveco, la linea di prodotto non tiene, i dati di produzione sono crollati, produciamo le stesse macchine del Portogallo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it