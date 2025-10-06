Stellantis Calenda a Pomigliano d’Arco | Azienda in fuga dall’Italia Elkann riferisca in Parlamento
“Bisogna richiamare Elkann in Parlamento perché le cose che ha detto non sono vere, e mentre tutti quanti pensano ad altre cose, dobbiamo ricordare che sull’industria noi abbiamo costruito la prosperità di questo Paese e la stiamo perdendo. È impressionante che questo non diventi argomento di dibattito nazionale”. Così Carlo Calenda nel corso di un convegno sulla crisi automotive organizzato da Azione a Pomigliano d’Arco. “Sono convinto che Stellantis sta scappando dall’Italia – ha proseguito – da quattro anni faccio questa battaglia. Ha venduto Magneti Marelli, da ultimo Iveco, la linea di prodotto non tiene, i dati di produzione sono crollati, produciamo le stesse macchine del Portogallo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: stellantis - calenda
Fra tutte le panzane che si possono raccontare, questa è davvero la più imbarazzante. La Fiom attacca la fuga di Stellantis quotidianamente. E Landini viene proprio dalla lunga battaglia su Pomigliano e Mirafiori. Come può credere l'onorevole di prendere in - X Vai su X
Stasera, dalle 23:30, Carlo Calenda sarà ospite a Piazza Pulita su La7. Entra in #Azione: azione.it/registrati/ Vai su Facebook
Stellantis: in I sem confermati ricavi -13% a 74,3 mld e perdita netta 2,3 mld (RCO) - Stellantis ha pubblicato i risultati definitivi per il primo semestre, che confermano i dati preliminari diffusi lo scorso 21 luglio. Secondo ilsole24ore.com
Stellantis: Filosa, a Ue chiediamo misure su CO2 e flessibilita' - Nell'intervista esclusiva il nuovo ceo anticipa le strategie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com