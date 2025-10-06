Stefano De Martino sorprende su Gerry Scotti e rifiuta Sanremo | VIDEO

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di frecciatine, Stefano De Martino ha risposto a Gerry Scotti ma ha sorpreso, mostrando di apprezzare la concorrenza. Al Rumore Festival ha parlato anche della possibilità Sanremo e dell'episodio di cui è stato vittima quest'estate insieme alla sua fidanzata L'articolo Stefano De Martino sorprende su Gerry Scotti e rifiuta Sanremo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

stefano de martino sorprende su gerry scotti e rifiuta sanremo video

© Ildifforme.it - Stefano De Martino sorprende su Gerry Scotti e rifiuta Sanremo | VIDEO

In questa notizia si parla di: stefano - martino

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra

Belen incontra Stefano De Martino e la sua nuova fiamma: succede l’inaspettato

stefano de martino sorprendeStefano De Martino, compleanno speciale: il regalo inaspettato ad Affari Tuoi - Nel giorno del suo 36esimo compleanno, grandi sorprese per Stefano De Martino che ha iniziato a festeggiare a modo suo. Come scrive donnaglamour.it

stefano de martino sorprendeStefano De Martino compie 36 anni: la sorpresa negli studi di Affari Tuoi/ Cosa succederà questa sera - Di prima mattina, Stefano sembra aver ricevuto già dei regali speciali, pubblicando sulle storie Instagram delle foto di un mazzo di fiori e di un c ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Sorprende