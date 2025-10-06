Stefano De Martino rompe il silenzio sui video rubati con Caroline Tronelli

Stefano De Martino parla per la prima volta della dolorosa vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla fidanzata Caroline Tronelli, dopo il furto e la diffusione illecita di video intimi. L’episodio è ancora. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

stefano de martino rompeStefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno" - Durante la sua partecipazione al Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato uno dei capitoli più difficili e intimi della sua vita privata: la diffusione illecita dei ... Scrive comingsoon.it

stefano de martino rompeStefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi con Caroline Tronelli rubati: "Rimane sensazione di sporco" - Il conduttore di Affari Tuoi rompe per la prima volta il silenzio sulla brutta vicenda dei video intimi con la compagna Caroline Tronelli, rubati e diffusi sul web: ecco cosa ha detto ... Riporta libero.it

