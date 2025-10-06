Stefano De Martino parla per la prima volta della dolorosa vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla fidanzata Caroline Tronelli, dopo il furto e la diffusione illecita di video intimi. L’episodio è ancora. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Stefano De Martino rompe il silenzio sui video rubati con Caroline Tronelli