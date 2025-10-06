Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli | Stavo facendo l’amore sotto le coperte

Tpi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del video intimo con la compagna Caroline Tronelli, rubato dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa” ha dichiarato il conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Tpi.it

stefano de martino parla per la prima volta del video intimo rubato con caroline tronelli stavo facendo l8217amore sotto le coperte

© Tpi.it - Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli: “Stavo facendo l’amore sotto le coperte”

In questa notizia si parla di: stefano - martino

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra

Belen incontra Stefano De Martino e la sua nuova fiamma: succede l’inaspettato

stefano de martino parlaTutti guardano La Ruota della Fortuna, anche Stefano De Martino: la rivelazione - Stefano De Martino parla della sfida con Gerry Scotti su Canale 5 e ammette: "Anche io guardo La Ruota della Fortuna". Secondo donnaglamour.it

stefano de martino parlaStefano de Martino parla per la prima volta dei video rubati: cosa ha provato - Stefano de Martino per la prima volta in una intervista parla dei video rubati e di quello che ha provato ... Si legge su ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Stefano De Martino Parla