Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del video intimo con la compagna Caroline Tronelli, rubato dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa” ha dichiarato il conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stefano De Martino parla per la prima volta del video intimo rubato con Caroline Tronelli: “Stavo facendo l’amore sotto le coperte”