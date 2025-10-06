Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi rubati con la fidanzata Caroline Tronelli
Stefano De Martino per la prima volta rompe il silenzio sulla brutta vicenda dei video intimi suoi e della compagna Caroline Tronelli rubati e pubblicati online. Il furto e la diffusione illecita dei filmati con lui e Caroline protagonisti, acquisiti dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della ragazza in Sardegna, lo hanno sconvolto. Stefano De Martino svela: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
