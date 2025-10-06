Stefano De Martino per la prima volta rompe il silenzio sulla brutta vicenda dei video intimi suoi e della compagna Caroline Tronelli rubati e pubblicati online. Il furto e la diffusione illecita dei filmati con lui e Caroline protagonisti, acquisiti dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della ragazza in Sardegna, lo hanno sconvolto. Stefano De Martino svela: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi rubati con la fidanzata Caroline Tronelli