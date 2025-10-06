La vicenda del furto e della diffusione dei video privati sottratti dall'abitazione di Caroline Tronelli e Stefano De Martino è ancora al vaglio delle autorità, ma dopo settimane. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Stefano De Martino e i video rubati con Caroline Tronelli: «Facevo l'amore sotto le coperte, mi sono sentito sporco. Ecco cosa ho imparato»