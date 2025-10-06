Stefano Bettarini | Non lavoro e mi godo la vita Ho investito nel mattone

Che fine ha fatto Stefano Bettarini? L’ex calciatore ed ex concorrente di reality ha 53 anni e vive a Viareggio . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Stefano Bettarini: “Non lavoro e mi godo la vita. Ho investito nel mattone”

Scopri altri approfondimenti

"Non lavoro e mi godo la vita" Come è cambiata la vita di Stefano Bettarini e cosa fa oggi - facebook.com Vai su Facebook

"#bettarini" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

“Una volta ho messo sul petto un etto di rognone contro il malocchio. Non lavoro e mi godo la vita. Il calcio? Ero troppo bello”: così Stefano Bettarini - Stefano Bettarini si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i tempi in cui ha giocato nel campionato. Riporta ilfattoquotidiano.it

Stefano Bettarini: «Simona Ventura scoprì i miei tradimenti con l'investigatore. I soldi? Ho investito, oggi non lavoro e mi godo la vita con Nicoletta» - Quando si parla di Stefano Bettarini il gossip arriva sempre prima del calcio. Come scrive leggo.it

Stefano Bettarini: «Mio figlio? Ho avuto paura che morisse. Con Simona Ventura ognuno fa la propria vita. Oggi vivo a Viareggio con Nicoletta» - Oggi «Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Lo riporta corriereadriatico.it