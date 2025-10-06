Stefano Bettarini | Non lavoro e mi godo la vita Ho investito nel mattone

Che fine ha fatto Stefano Bettarini? L’ex calciatore ed ex concorrente di reality ha 53 anni e vive a Viareggio . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Stefano Bettarini: “Non lavoro e mi godo la vita. Ho investito nel mattone”

Ha 53 anni Stefano Bettarini. Ormai da tempo è lontano non solo dal mondo del calcio, ma anche dai riflettori della tv. Ha deciso di godersi la vita

“Una volta ho messo sul petto un etto di rognone contro il malocchio. Non lavoro e mi godo la vita. Il calcio? Ero troppo bello”: così Stefano Bettarini - Stefano Bettarini si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport e ha ricordato i tempi in cui ha giocato nel campionato. Segnala ilfattoquotidiano.it

Stefano Bettarini: «Mio figlio? Ho avuto paura che morisse. Con Simona Ventura ognuno fa la propria vita. Oggi vivo a Viareggio con Nicoletta» - Oggi «Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Come scrive corriereadriatico.it

Gf Vip, Stefano Bettarini: "Io squalificato per una bestemmia mai pronunciata" - Stefano Bettarini si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, tornando a parlare anche del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato due volte: "Il calcio e la tv non mi mancano, oggi mi godo la vita" ... comingsoon.it scrive