Stazione di Codogno cantiere a rilento | per rifare l’area esterna aggiunti 200 giorni di lavori
Codogno (Lodi), 6 ottobre 2025 – Rivoluzione in vista nella parte esterna della stazione ferroviaria di Codogno: il progetto di Rfi è pronto e, dopo la condivisione con l’amministrazione comunale che ha apportato alcuni correttivi e modifiche, sta per essere concretizzato. A breve infatti è previsto l’avvio del cantiere che modificherà l’accesso allo scalo rendendolo maggiormente sicuro e fruibile per gli utenti. È stato l’assessore ai lavori pubblici, Luigi Mori a delineare le linee progettuali di un intervento che, per la verità, è in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia indicata tempo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Chiusura sottopasso stazione #codogno #stazione #sottopasso #lavori #chiusura Si informa che il sottopasso ubicato all'interno della stazione ferroviaria verrà chiuso nelle notti di venerdì 3, lunedì 6 e martedì 7 ottobre per lavori notturni nell'atrio eseguiti da R Vai su Facebook
