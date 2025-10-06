Stazione di Codogno cantiere a rilento | per rifare l’area esterna aggiunti 200 giorni di lavori

Codogno (Lodi), 6 ottobre 2025 – Rivoluzione in vista nella parte esterna della stazione ferroviaria di Codogno: il progetto di Rfi è pronto e, dopo la condivisione con l’amministrazione comunale che ha apportato alcuni correttivi e modifiche, sta per essere concretizzato. A breve infatti è previsto l’avvio del cantiere che modificherà l’accesso allo scalo rendendolo maggiormente sicuro e fruibile per gli utenti. È stato l’assessore ai lavori pubblici, Luigi Mori a delineare le linee progettuali di un intervento che, per la verità, è in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia indicata tempo fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

