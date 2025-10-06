Stava tradendo Bianca | il fuori onda di Mariotto accende il gossip su Giovanni Pernice
Durante i primi minuti di Ballando con le Stelle, il microfono aperto di Mariotto avrebbe rivelato una frase choc. Il riferimento potrebbe essere a Giovanni Pernice, compagno della Guaccero?. Dopo il successo ottenuto durante la scorsa edizione di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero si trova oggi a seguire da lontano – ma con trasporto – il compagno Giovanni Pernice, ballerino palermitano amatissimo dal pubblico. La conduttrice pugliese, vincitrice della passata stagione del programma, ha infatti trovato l’amore proprio tra le braccia del celebre maestro di ballo. I due non hanno mai ufficializzato del tutto la relazione, ma tra sorrisi social e dediche mai troppo velate, i fan parlano da tempo di una storia solida e appassionata. 🔗 Leggi su 361magazine.com
