Stasera la Luna piena del Raccolto sarà la più grande e brillante dell' anno
Un disco imponente e brillante illuminerà il cielo d’autunno con un bagliore speciale. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025, e nelle sere successive, la Luna piena apparirà fino al 7% più grande e al 15% più luminosa di un normale plenilunio, grazie al perigeo a soli 357.000 km dalla Terra. 🔗 Leggi su Veronasera.it
