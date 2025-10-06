Stasera la Luna piena del Raccolto sarà la più grande e brillante dell' anno

Un disco imponente e brillante illuminerà il cielo d’autunno con un bagliore speciale. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2025, e nelle sere successive, la Luna piena apparirà fino al 7% più grande e al 15% più luminosa di un normale plenilunio, grazie al perigeo a soli 357.000 km dalla Terra. 🔗 Leggi su Veronasera.it