Stan lee | 10 personaggi potenti che il mcu deve introdurre prossimamente

Nel vasto universo Marvel, molti personaggi di grande potenza sono stati creati da Stan Lee, contribuendo a definire la mitologia dei supereroi e dei supervillain. Sebbene numerosi eroi siano già apparsi nel Marvel Cinematic Universe (MCU), alcuni tra i più potenti e affascinanti ancora non sono stati introdotti. Questo approfondimento analizza dieci personaggi co-creati da Stan Lee che potrebbero arricchire ulteriormente la saga cinematografica, evidenziando come potrebbero essere inseriti nel contesto attuale del MCU. 10. conte Nefaria, anche noto come Count Luchino Nefaria. Origini e caratteristiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

