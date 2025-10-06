Stalker si avvicina per due volte a Harry il vuoto nella sicurezza del principe | È volontà di re Carlo A Taylor Swift ha dato la scorta a lui no

Open.online | 6 ott 2025

Quando il principe Harry era in Nigeria, lei era lì. Quando lo scorso mese il duca del Sussex è tornato in patria, per due volte lei è riuscita a eludere le misure di sicurezza e ad avvicinarsi pericolosamente a lui. A bloccarla – fisicamente – un uomo della scorta di Harry, pochi secondi prima che la donna arrivasse a contatto. Sarebbe una vera e propria «persecuzione» quella che il figlio il re Carlo III sta subendo da parte di una stalker. Al 41enne non è però dato modo di difendersi, dato che da ormai qualche anno gli è stata negata la scorta ufficiale di Scotland Yard. Una decisione che, secondo fonti del Telegraph, arriverebbe direttamente da Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Open.online

