Stai a cuccia e la fuga da La7 Paragone su Telese | Esponente ' parrocchietta'

La discussione tra Luca Telese e Daniele Capezzone a La7 sta avendo degli strascichi importanti nell'opinione pubblica, soprattutto per l'atteggiamento del giornalista della rete diretta da Urbano Cairo che, per sottrarsi al confronto, è uscito dallo studio. Tutto questo non prima di aver detto al direttore di Librero di stare "a cuccia". Il comportamento di Telese ha fatto clamore e tra chi lo ha criticato c'è anche Gianluigi Paragone, il quale ha sottolineato che quell'uscita da parte del giornalista è stata molto infelice perché "è peggio che stai zitto". " Stai a cuccia " solitamente si dice a un cane, quindi, è questo il ragionamento di Paragone, significa " sei una bestia, sei un animale, sei un cane ", perché " questo è il sottinteso di Telese nei confronti di Capezzone ", il quale " stava cercando di spiegare i presunti finanziamenti di Hamas alla Flotilla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

