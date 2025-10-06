Stagione sciistica 2025-2026 | riecco i Treni della Neve Da quando saranno in vendita i biglietti

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ottobre 2025 – Due mesi all’inizio della stagione invernale, ma gli appassionati di discese ed evoluzioni sulla neve stanno già “scaldando” sci, tavole e racchette. Ripartiranno a dicembre i Treni della Neve targati Trenord. Si tratta delle speciali offerte con pacchetti composti da biglietti per treno e navetta, a cui si aggiunge lo skipass, dedicate a chi vuole trascorrere una o più giornate di sport e divertimento   nei comprensor   i di Aprica, Domobianca (in Piemonte), Madesimo, Piani di Bobbio e Chiesa in Valmalenco. Zero stress. Gli sportivi e le famiglie che sceglieranno i Treni della Neve potranno arrivare sulle piste da sci evitando lo stress del traffico e i problemi di parcheggio, abbinando la comodità del treno a prezzi estremamente vantaggiosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

stagione sciistica 2025 2026 riecco i treni della neve da quando saranno in vendita i biglietti

© Ilgiorno.it - Stagione sciistica 2025-2026: riecco i Treni della Neve. Da quando saranno in vendita i biglietti

In questa notizia si parla di: stagione - sciistica

stagione sciistica 2025 2026Quando si scia in Italia: ecco le date di aperture degli impianti 2025/26 - 2026 in Italia varia da regione a regione: ecco le date di partenza da novembre a gennaio. Segnala meteo.it

stagione sciistica 2025 2026Quando aprono gli impianti sciistici in Italia? Le date del 2025 - Ecco il calendario completo con le date di apertura degli impianti sciistici in Italia per la stagione 2025/2026. Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Stagione Sciistica 2025 2026