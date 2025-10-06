Stagione sciistica 2025-2026 | riecco i Treni della Neve Da quando saranno in vendita i biglietti

Milano, 6 ottobre 2025 – Due mesi all’inizio della stagione invernale, ma gli appassionati di discese ed evoluzioni sulla neve stanno già “scaldando” sci, tavole e racchette. Ripartiranno a dicembre i Treni della Neve targati Trenord. Si tratta delle speciali offerte con pacchetti composti da biglietti per treno e navetta, a cui si aggiunge lo skipass, dedicate a chi vuole trascorrere una o più giornate di sport e divertimento nei comprensor i di Aprica, Domobianca (in Piemonte), Madesimo, Piani di Bobbio e Chiesa in Valmalenco. Zero stress. Gli sportivi e le famiglie che sceglieranno i Treni della Neve potranno arrivare sulle piste da sci evitando lo stress del traffico e i problemi di parcheggio, abbinando la comodità del treno a prezzi estremamente vantaggiosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

