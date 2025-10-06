Stabilizzato un lavoratore precario del teatro Stabile Uilcom | Segnale incoraggiante

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Stabile di Catania, contratto a tempo indeterminato per un lavoratore da tempo in attesa di uscire dalla condizione di precariato. Soddisfatto il segretario generale della Uilcom etnea, Gaetano Cristaldi: “E’ un’ottima notizia, che fa il paio con una nuova stagionalizzazione decisa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: stabilizzato - lavoratore

