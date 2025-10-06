Squalificato per scommesse il Bari al fianco di Sibilli | Con lui nel percorso di recupero

La SSC Bari ha confermato "pieno appoggio e supporto a Giuseppe Sibilli, in vista del percorso terapeutico di recupero che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi, come prescritto dalle autorità competenti (Figc, comunicato ufficiale n.177Aa)". Il calciatore biancorosso ha ricevuto una squalifica. 🔗 Leggi su Baritoday.it