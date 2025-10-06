Squalificato per scommesse il Bari al fianco di Sibilli | Con lui nel percorso di recupero

La SSC Bari ha confermato "pieno appoggio e supporto a Giuseppe Sibilli, in vista del percorso terapeutico di recupero che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi, come prescritto dalle autorità competenti (Figc, comunicato ufficiale n.177Aa)". Il calciatore biancorosso ha ricevuto una squalifica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

squalificato scommesse bari fiancoSqualifica Sibilli, la vicinanza del club: "Pieno appoggio" - Il giocatore è stato squalificato per 16 mesi, 8 dei quali da scontare lontano dai campi di gioco, "per avere lo stesso effettuato numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri. Come scrive tuttobari.com

squalificato scommesse bari fiancoBari, squalifica Giuseppe Sibilli per scommesse: ecco quanto starà fuori - Il Bari affronta un altro ostacolo in questo complicato inizio di stagione in Serie B, con la squalifica dell'attaccante esterno Giuseppe Sibilli per scommesse sportive. Si legge su monza-news.it

