Squalificato per scommesse il Bari al fianco di Sibilli | Con lui nel percorso di recupero
La SSC Bari ha confermato "pieno appoggio e supporto a Giuseppe Sibilli, in vista del percorso terapeutico di recupero che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi, come prescritto dalle autorità competenti (Figc, comunicato ufficiale n.177Aa)". Il calciatore biancorosso ha ricevuto una squalifica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scommesse in Serie A, è UFFICIALE: calciatore squalificato
Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse: la sospensione partirà dalla prima partita ufficiale
Caso scommesse, il portiere dell’Udinese Okoye squalificato per due mesi
Bari, stangata per Giuseppe Sibilli L'attaccante è stato squalificato per 8 mesi per scommesse sportive e dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Stop fino al 2 giugno 2026, con multa da 20.000 € e stipendio ridotto al minimo federale.
#Scommesse, dalla FIGC arriva una stangata per Giuseppe #Sibilli: l'attaccante del #Bari squalificato per 16 mesi
Squalifica Sibilli, la vicinanza del club: "Pieno appoggio" - Il giocatore è stato squalificato per 16 mesi, 8 dei quali da scontare lontano dai campi di gioco, "per avere lo stesso effettuato numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri.
Bari, squalifica Giuseppe Sibilli per scommesse: ecco quanto starà fuori - Il Bari affronta un altro ostacolo in questo complicato inizio di stagione in Serie B, con la squalifica dell'attaccante esterno Giuseppe Sibilli per scommesse sportive.