Ritrovamenti che potrebbero essere significativi nelle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, quelli effettuati dalla Guardia di Finanza a casa di Andrea Sempio. Perquisizioni che hanno riguardato anche i suoi genitori, gli zii e a due ex membri della Polizia giudiziaria impegnati nelle indagini del 2017. Se ne parla a Ignoto X, su La7, lunedì 6 ottobre. Tra questi il gfamoso foglietto che ha scatenato la bufera sull'ex procuratore capo di Pavia Venditti. La famosa scritta "Venditi, archivia, Euro 20, 30" tuttavia "farebbe parte di un foglio molto più articolato su quelle notizie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Spunta lo scritto inedito di Sempio: "Chiamate verso fisso Poggi". Il giallo del pc