Springsteen | Liberami dal Nulla la prima clip del film con Jeremy Allen White

2anews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jeremy Allen White protagonista della prima clip del filmSpringsteenLiberami dal nulla” che uscirà in Italia il 23 ottobre.  “E’ stato come fare un salto nel buio”. Jeremy Allen White alle prese con il suo primo vero ruolo da protagonista e per il suo cosiddetto debutto, si è cimentato nei panni di Bruce . 🔗 Leggi su 2anews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: springsteen - liberami

Springsteen: Liberami dal Nulla in anteprima al New York Film Festival

Springsteen presenta liberami dal nulla al new york film festival

Liberami dal nulla, Bruce Springsteen: "Un anti-biopic. Sono vecchio e nono mi importa più"

springsteen liberami prima clipJeremy Allen White è Springsteen, 'un salto nel buio' - Jeremy Allen White alle prese con il suo primo vero ruolo da protagonista e per il suo cosiddetto debutto, si è cimentato nei panni di Bruce Springsteen. Come scrive msn.com

springsteen liberami prima clipSpringsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler - Liberami dal nulla, ma non ha consultato le star che hanno a loro volta interpretato leggende della musica. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Springsteen Liberami Prima Clip