Primo lunedì di ottobre, ancora avvisaglie non minime di sport in giro per il mondo e ancor più in giro per l’Italia. Eventi: magari non in gran numero rispetto ad altre occasioni. Qualità: molto alta. Andiamo però a scoprirla nel dettaglio. Comincia questa sera il campionato italiano di volley femminile: partono in 12 per cercare di porre un termine all’infinito dominio di Conegliano, ormai una costante di un mondo che al nostro Paese ha regalato anche gli ultimi titoli olimpici e mondiali. Sempre in tema di sport di squadra Monday Night anche nel basket maschile con il debutto della Virtus Bologna tricolore contro Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 6 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming