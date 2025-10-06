Sport in tv lunedì 6 ottobre | inizia la Serie A di volley femminile
Come ogni giorno, sono diversi gli appuntamenti dello sport in tv. Oggi giornata speciale, con l’inizio della Serie A di volley femminile. Dopo i successi con le nazionali, che hanno visto l’Italia vincere il Mondiale sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda gli uomini, tornano i campionato con i propri club di appartenenza. Oggi, infatti, ha inizio la Serie A1 di volley femminile, che vedrà alcune partite della prima giornata della stagione 20252026. Sport in tv lunedì ottobre: non solo volley, il programma completo. Oltre l’inizio della Serie A femminile, per oggi è in programma anche l’inizio della Serie A di basket maschile e, per quanto riguarda il ciclismo, andrà in scena la Coppa Bernocchi, giunta all’edizione n° 106. 🔗 Leggi su Sportface.it
#MyNoale #SportInFesta LUNEDI' TORNA LA FESTA DELLO SPORT Sport in Festa a Noale – Lunedì 6 ottobre La città di Noale si prepara a vivere un grande momento di condivisione e celebrazione con Sport in Festa, l’appuntamento dedicato al mondo spo Vai su Facebook
Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 6 ottobre 2025: Atp Shanghai, Coppa Bernocchi e Bologna-Napoli di basket - Scopri la diretta tv di ciclismo, basket, pallavolo femminile e tennis oggi 6 ottobre ... Lo riporta sport.virgilio.it
Sport in tv oggi (lunedì 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Primo lunedì di ottobre, ancora avvisaglie non minime di sport in giro per il mondo e ancor più in giro per l'Italia. Lo riporta oasport.it