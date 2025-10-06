Sport in tv lunedì 6 ottobre | inizia la Serie A di volley femminile

Come ogni giorno, sono diversi gli appuntamenti dello sport in tv. Oggi giornata speciale, con l’inizio della Serie A di volley femminile. Dopo i successi con le nazionali, che hanno visto l’Italia vincere il Mondiale sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda gli uomini, tornano i campionato con i propri club di appartenenza. Oggi, infatti, ha inizio la Serie A1 di volley femminile, che vedrà alcune partite della prima giornata della stagione 20252026. Sport in tv lunedì ottobre: non solo volley, il programma completo. Oltre l’inizio della Serie A femminile, per oggi è in programma anche l’inizio della Serie A di basket maschile e, per quanto riguarda il ciclismo, andrà in scena la Coppa Bernocchi, giunta all’edizione n° 106. 🔗 Leggi su Sportface.it