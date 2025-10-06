Sport e non solo torna a Castelfranco SFIDE – Festival della Sconfitta

6 ott 2025

Un Festival più grande che mai, e che quest’anno, senza dubbio, si annovera tra gli appuntamenti tradizionali del territorio. Dal 7 al 12 ottobre torna SFIDE, il Festival della Sconfitta che trova casa a Castelfranco Emilia. Sette ospiti in cinque giorni e tanta attenzione alle scuole e ai più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

