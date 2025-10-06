Sport e non solo torna a Castelfranco SFIDE – Festival della Sconfitta
Un Festival più grande che mai, e che quest’anno, senza dubbio, si annovera tra gli appuntamenti tradizionali del territorio. Dal 7 al 12 ottobre torna SFIDE, il Festival della Sconfitta che trova casa a Castelfranco Emilia. Sette ospiti in cinque giorni e tanta attenzione alle scuole e ai più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'
A Cattolica torna la travolgente energia del villaggio itinerante del "Vertical Summer Tour 2025" tra giochi, sport, il sound di radio Deejay e il super ospite Rudy Zerbi
“La birra sportiva” torna con la sua seconda edizione: sport, musica dal vivo e buon cibo
FESTA DELLO SPORT 2025 Sabato 11 ottobre si terrà la nuova edizione della Festa dello Sport: torna la manifestazione organizzata con la Consulta delle associazioni, le Associazioni di Carpaneto e il CONI Piacenza. Le bambine e i bambini, le ragazze e i r Vai su Facebook
