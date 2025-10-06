Sport e inclusione | al Comune di Forlimpopoli 15 mila euro per il progetto Be Special

Arrivano al Comune di Forlimpopoli risorse dedicate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni con disabilità o in condizioni di svantaggio socio-economico. L'Amministrazione comunale rientra tra gli enti beneficiari con il progetto “Be Special”, ottenendo un contributo di 15 mila euro destinato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sport - inclusione

Dallo sport nautico all'ambiente, un accordo per promuovere un progetto d'inclusione

Scout Agesci in rotta sull’Adriatico, ospiti del Circolo Vela Cesenatico tra sport e inclusione

La Regione investe 600 mila euro nello sport come leva di inclusione sociale e crescita

Alle 18 sarò a Firenze all'evento "Sport e inclusione: sfide e prospettive del terzo settore per la nostra regione". Vi aspettiamo! Vai su Facebook

Volley S3 al Parco Ducale: sport, inclusione e partecipazione - X Vai su X

Sport e inclusione: Special Olympics, Coni e Cip rafforzano l’intesa - Un incontro all’insegna della collaborazione e dell’inclusione tra Special Olympics Italia, Coni- Lo riporta agensir.it

Sport Senza Frontiere: inclusione sociale ed educazione per il bene comune - Lo sport come strumento educativo e inclusivo, capace di trasformare vite e creare comunità: è la missione di Sport Senza Frontiere, l’associazione fondata da Alessandro Tappa. affaritaliani.it scrive