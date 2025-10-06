Spioni e spiati a Torino | quanto è facile spiare quanto costa la bonifica di cellulare e auto
Si possono nascondere in una ciabatta multipresa, in un tostapane, in una piantina di plastica, nel più classico smartphone e persino in una lattina di coca cola. Stiamo parlando delle microspie, un tempo appannaggio di investigatori privati con licenza, ma oggi alla portata anche dei privati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: spioni - spiati
Fuori dal coro. . "Tutti possiamo essere spiati, nessuno escluso, dalle persone più famose a quelle comuni". Il business degli spioni che riprendono le telecamere private e rivendono i video sul web. Il servizio completo di @_FrancescoLeone a #Fuoridalcoro è Vai su Facebook