Spioni e spiati a Torino | quanto è facile spiare quanto costa la bonifica di cellulare e auto

Si possono nascondere in una ciabatta multipresa, in un tostapane, in una piantina di plastica, nel più classico smartphone e persino in una lattina di coca cola. Stiamo parlando delle microspie, un tempo appannaggio di investigatori privati con licenza, ma oggi alla portata anche dei privati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

