Spionaggio cinese a Westminster Perché il caso Cash-Berry è crollato
Il processo contro Christopher Cash e Christopher Berry, i due ricercatori accusati di spionaggio per conto della Cina, avrebbe dovuto aprirsi a Londra nell’autunno 2025. Avrebbe, perché dopo oltre due anni di indagini, arresti, accuse formali e preparativi, le imputazioni sono state ritirate all’ultimo momento dalla Crown Prosecution Service (Cps). La decisione ha suscitato reazioni politiche e istituzionali, e solleva interrogativi sul rapporto tra diritto, sicurezza nazionale e relazioni diplomatiche. L’inizio delle indagini Il 3 marzo 2023 la deputata conservatrice Alicia Kearns, allora presidente del China Research Group, viene convocata d’urgenza all’ufficio sicurezza di Westminster. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il volo del dragone. Lo spionaggio cinese tra Berlino, Washington e L'Avana
