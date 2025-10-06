Spinazzola torna in Nazionale e si carica | Euro 2020? Sono decisamente migliore

Napoli, 6 ottobre 2025 – Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Dopo l'infortunio di Politano, Gattuso ha scelto di chiamare l'ex esterno della Roma, che torna a vestire la maglia azzurra dopo più di due anni. L'ultima presenza di Spinazzola con l'Italia, infatti, è datata 18 ottobre 2023, nella finale per il terzo e quarto posto contro l'Olanda. Da quel momento in poi, l'ex Roma e Juventus non ha più vestito l'azzurro e in tanti pensavano che la sua esperienza con la Nazionale italiana fosse giunta al capolinea. Spinazzola ha dovuto passare dei momenti difficili, ma nell'ultimo periodo è rinato, come dimostrano le ottime prestazioni con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

