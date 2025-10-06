Spinazzola pronto a legarsi a vita al Napoli
Il giocatore azzurro pronto a rinnovare a vita col club di ADL. Leonardo Spinazzola, esterno azzurro autore finora di un inizio di stagione molto positivo, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: spinazzola - pronto
Napoli, tremila tifosi azzurri al Meazza – Spinazzola e Olivera assenti, Conte pronto a schierare Gutierrez
Napoli-Sporting? Pronto Spinazzola al posto dello squalificato Di Lorenzo, De Bruyne è sereno
MERCATO - Spinazzola-Napoli, proposto rinnovo, pronto nuovo contratto biennale, i dettagli https://ift.tt/CjU1gcX - X Vai su X
In vista dello Sporting, Conte è tentato dal 4-3-3: secondo Il Corriere dello Sport, uno dei Fab Four potrebbe partire dalla panchina In tal caso, sarebbe Neres a scendere in campo accanto a Politano e Hojlund Sulla destra, invece, Spinazzola è pronto a pr Vai su Facebook